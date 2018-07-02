Киевское метро будет работать на час дольше в ночь на 4 июля из-за начала фестиваля Atlas Weekend

Киевский метрополитен продлит время работы в ночь на 4 июля на один час в связи с началом фестиваля Atlas Weekend.

"Завтра (во вторник, 3 июля – ИФ) в столице начинается крупнейший фестиваль Восточной Европы Atlas Weekend. С 03.07.2018 на 04.07.2018 работа подземки будет продлена на 1 час", - говорится в сообщении метрополитена в соцсетях.

Наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше.

Фестиваль Atlas Weekend пройдет в концерт-холле ВДНХ с 3 по 8 июля.