В Австрии летом отдохнут дети из Украины, чьи родители погибли или получили ранения на Донбассе

В Австрии этим летом отдохнут три группы детей, чьи родители погибли или были ранены на Донбассе, первая группа уже прибыла, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"По договоренностям посольства с австрийскими организациями, этим летом в Австрии отдохнут 3 группы детей, родители которых погибли или были ранены на Донбассе. Первая делегация в составе 50 человек прибыла 1 июля", - написал посол в "Твиттере" в понедельник.

Он также поблагодарил принимающую сторону - Lions Club Wien.