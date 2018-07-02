События

18:57 02.07.2018

В Австрии летом отдохнут дети из Украины, чьи родители погибли или получили ранения на Донбассе

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В Австрии летом отдохнут дети из Украины, чьи родители погибли или получили ранения на Донбассе

В Австрии этим летом отдохнут три группы детей, чьи родители погибли или были ранены на Донбассе, первая группа уже прибыла, сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"По договоренностям посольства с австрийскими организациями, этим летом в Австрии отдохнут 3 группы детей, родители которых погибли или были ранены на Донбассе. Первая делегация в составе 50 человек прибыла 1 июля", - написал посол в "Твиттере" в понедельник.

Он также поблагодарил принимающую сторону - Lions Club Wien.

Теги: #дети #посол #австрия
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