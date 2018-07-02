События

18:27 02.07.2018

Боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС в понедельник

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Боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС в понедельник

Незаконные вооруженные формирования 8 раз обстреляли позиции сил Операции объединенных сил с начала суток в понедельник, в результате обстрелов пострадавших в рядах украинских военнослужащих нет, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook понедельник.

"С 7-и утра и до 18 часов противник продолжал нарушал установленное "хлебное перемирие", принятое Трехсторонней контактной группой 27 июня 2018 года в Минске. Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь… Потерь среди наших военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

В ООС сообщают, что боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие на Луганском, Светлодарском и Мариупольском направлениях. "Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и Водяное", - сообщается в сводке.

При этом в пресс-центре ООС отмечают, что украинские защитники "неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага".

Теги: #оос #обстрелы
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