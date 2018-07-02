События

18:26 02.07.2018

Полиция разыскивает двоих неизвестных, совершивших разбойное нападение на рынке в Киеве и ранивших женщину

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Полиция разыскивает двоих неизвестных, совершивших разбойное нападение на рынке в Киеве и ранивших женщину

Правоохранители разыскивают двух неизвестных, которые совершили разбойное нападение на офис арендодателей помещений на рынке в Шевченковском районе Киева, начали стрельбу и украли деньги. В результате стрельбы ранена женщина, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть около 13:00.

Прибывшие на место правоохранители опросили свидетелей и очевидцев, предварительно установлено: двое мужчин в масках и темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который позднее патрульные полицейские обнаружили на ул.Дегтяревской.

"В результате происшествия одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь", - указано в сообщении.

Сведения о произошедшем внесены в журнал единого учета Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Теги: #киев #разбой #полиция #нападение
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