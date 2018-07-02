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17:33 02.07.2018

Туроператор Join UP! сокращает полетную программу в Испанию

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Туроператор Join UP! сокращает полетную программу в Испанию

Туроператор Join UP! сокращает полеты в Испанию из-за участившихся неисправностей и регулярных задержек вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways, сообщила пресс-служба компании.

"Этот шаг позволит снизить нагрузку на флот авиакомпаний и выровнять дальнейшее расписание рейсов, а самое главное – позволит агентам и туристам организовывать поездки и отправляться на отдых без стресса", - говорится в сообщении туроператора.

По данным пресс-службы, компания отменяет вылеты в Барселону из Запорожья, Львова и Одессы 4, 9 и 14 июля соответственно. Вылет из Киева на Тенерифе будет осуществляться один раз в 10-11 дней. Полетная программа в Пальма-де-Майорка с 2 июля снимается полностью.

Согласно сообщению, компания предложит туристам, забронировавшим отдых в Испании, аннулировать заявки с полным возвратом стоимости или перебронировать тур на другое направление. Туроператор также предоставит проживание и питание туристам, ожидающим вылета на курортах Испании.

"Это очень непростое для нас решение. Мы снимаем практически полностью загруженные рейсы на направлении, которое показывало одну из лучших рентабельностей... С середины июля авиакомпания SkyUp пройдет процедуру ТСО и получит разрешение на полеты в страны Евросоюза. Это позволит нам перевести европейские рейсы на крылья SkyUp, начать выполнять рейсы на Тенерифе напрямую без промежуточной посадки", - сообщил коммерческий директор Join UP! Александр Альба.

Как сообщалось, украинская авиакомпания "Браво" из-за сформировавшейся задолженности туроператора Oasis в размере 25 млн грн в понедельник выполнит пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов для доставки около 850 пассажиров, которые несколько суток не могут вернуться в Украину.

Теги: #испания #join_up
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