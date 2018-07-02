События

17:03 02.07.2018

Суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине

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Суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине

Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал представителям бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в возобновлении выплаты ему пенсии Пенсионным фондом (ПФ) Украины в полном объеме.

Согласно постановлению Верховного суда от 21 июня 2018 года, размещенному в Едином реестре судебных решений, 25 мая 2016 года представитель истца обратился в управление ПФ с заявлением, в котором просил возобновить выплату пенсии Н.Азарову с апреля 2015 года и осуществлять эту выплату по почте.

Ранее в феврале 2015 года ПФ письмом проинформировал Генеральную прокуратуру Украины о том, что Н.Азаров с 6 февраля 2008 года получает пенсию, назначенную в соответствии с законом "О статусе народного депутата Украины" в размере 17,252 тыс. грн. Выплата пенсии осуществляется путем зачисления на его счет в Ощадбанке, однако, согласно письму ПФ, выплата пенсии Н.Азарову не производится.

Печерский райсуд Киева 24 февраля 2016 года наложил арест на денежные средства в размере 199,576 тыс. грн на одном банковском счете и в сумме 2 млн 373 тыс. 042 грн на другом банковском счете в Ощадбанке на имя Н.Азарова и запретил расходные операции.

Киевский апелляционный административный суд 28 сентября 2016 года обязал управление ПФ рассмотреть заявление представителя Н.Азарова о возобновлении выплаты пенсии. А Высший административный суд Украины постановлением от 31 мая 2017 года оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменений. Однако Н.Азаров через своего представителя 19 июля 2017 года обратился с заявлением об отмене этого постановления Высшего административного суда Украины.

Судья Верховного суда Украины постановлением от 28 июля 2017 года открыл производство по делу и затребовал его с Подольского райсуда Киева.

12 января 2018 года руководитель аппарата Верховного суда передал заявление Н.Азарова в Кассационный административный суд. 21 июня 2018 года коллегия судей Кассационного административного суда отказала представителям Н.Азарова в удовлетворении заявления.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит, за исключением случая, установленного п.3 ч.1 ст. 237 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Теги: #выплата #суд #пенсия #азаров
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