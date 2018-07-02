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14:48 02.07.2018

Госавиаслужба приглашает авиакомпании к обсуждению ситуации с массовыми задержками рейсов в Украине

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Госавиаслужба приглашает авиакомпании к обсуждению ситуации с массовыми задержками рейсов в Украине

Государственная авиационная служба приглашает руководителей авиакомпаний во вторник обсудить с туроператорами под председательством министра инфраструктуры Владимира Омеляна ситуацию с массовыми задержками рейсов в Украине.

"Государственная авиационная служба просит руководителей авиакомпаний прибыть лично для участия в совещании с привлечением туроператоров под председательством министра инфраструктуры Владимира Омеляна для обсуждения ситуации с массовым задержкам рейсов, который состоится в помещении здания Министерства инфраструктуры Украины 3 июля 2018 года", - сообщила Госавиаслужба.

Как написал В.Омелян на своей странице в Facebook, во время совещания будут обсуждаться вопросы контроля и санкций в отношении недобросовестных участников туристического рынка.

"Как избежать таких ситуаций, механизмы контроля и штрафных санкций, которые необходимо ввести для недобросовестных участников рынка – все это мы будем обсуждать в 10:00 во вторник, 3 июля, в Министерстве инфраструктуры. Приглашаем туроператоров, турагентов и авиакомпании", - отметил В.Омелян.

Как сообщалось, несколько суток сотни украинских туристов не могут вылететь из Туниса в Украину. В.Омелян написал на странице в Facebook, что сложившаяся ситуация обусловленная значительной задолженностью туроператора Oasis перед авиакомпанией. Кроме того, в соцсетях распространяется информация о других случаях задержек авиарейсов с/в Украину.

Теги: #рейсы #госавиаслужба #авиакомпания
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