Госавиаслужба приглашает авиакомпании к обсуждению ситуации с массовыми задержками рейсов в Украине

Государственная авиационная служба приглашает руководителей авиакомпаний во вторник обсудить с туроператорами под председательством министра инфраструктуры Владимира Омеляна ситуацию с массовыми задержками рейсов в Украине.

"Государственная авиационная служба просит руководителей авиакомпаний прибыть лично для участия в совещании с привлечением туроператоров под председательством министра инфраструктуры Владимира Омеляна для обсуждения ситуации с массовым задержкам рейсов, который состоится в помещении здания Министерства инфраструктуры Украины 3 июля 2018 года", - сообщила Госавиаслужба.

Как написал В.Омелян на своей странице в Facebook, во время совещания будут обсуждаться вопросы контроля и санкций в отношении недобросовестных участников туристического рынка.

"Как избежать таких ситуаций, механизмы контроля и штрафных санкций, которые необходимо ввести для недобросовестных участников рынка – все это мы будем обсуждать в 10:00 во вторник, 3 июля, в Министерстве инфраструктуры. Приглашаем туроператоров, турагентов и авиакомпании", - отметил В.Омелян.

Как сообщалось, несколько суток сотни украинских туристов не могут вылететь из Туниса в Украину. В.Омелян написал на странице в Facebook, что сложившаяся ситуация обусловленная значительной задолженностью туроператора Oasis перед авиакомпанией. Кроме того, в соцсетях распространяется информация о других случаях задержек авиарейсов с/в Украину.