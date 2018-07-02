Подросток пострадал от взрыва неизвестного предмета в Волновахском районе

В Волновахском районе Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета госпитализирован 14-летний подросток, сообщает областная полиция.

Согласно информации, размещенной на сайте полиции Донецкой области, в момент взрыва мальчик находился сам дома, он был доставлен в больницу. Сообщение о том, что в медучреждение с различными травмами доставлен школьник, поступило в полицию в понедельник около 13:00.

"Предварительно известно, что первыми звук взрыва услышали соседи, а дальше из дома выбежал окровавленный ребенок и попросил помощи. Полные обстоятельства происшедшего, а также происхождение взрыва, выясняются", - сказано в сообщении.

На месте продолжают работу полицейские Волновахского отдела полиции.

В полиции отмечают, что это уже второй случай травмирования ребенка в Донецкой области за сутки. Так, вечером 1 июля в Константиновке, разбирая боеприпас, пострадал 16-летний подросток.