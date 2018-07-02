События

14:38 02.07.2018

В Киеве ожидаются сильные порывы ветра

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В Киеве ожидаются сильные порывы ветра

В Киеве в ближайший час и до конца суток 2 июля ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Управление по вопросам ЧС Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. рекомендуется немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Теги: #укргидрометцент #кгга #погода
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