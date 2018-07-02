В ближайшие дни дожди в Украине прекратятся

В ближайшие сутки, 3 июля, погоду в Украине будет определять прохладный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь в северной части местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 17-22°, в южных областях ночью 13-18°, днем 23-27°.

В Киеве - ночью, утром местами небольшой дождь, температура ночью 9-11°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 июля самая высокая температура днем была 33,1 в 1938г., самая низкая ночью 9,0 в 1892г.

На 4 июля синоптики прогнозируют погоду без осадков, лишь в Черниговской и Сумской области местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м /с.

Температура в южных, Донецкой, Луганской областях ночью 13-18°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 21-26°, в Черниговской и Сумской областях 17-22°.

В Киеве 4 июля без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

2 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°; в Днепре в пределах Киева 20°.