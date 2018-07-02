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14:02 02.07.2018

В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

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В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение

На территории Днепропетровской области в период со 2 по 4 июля объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области, 2 июля ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем в г.Днепр и местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 21-26, по городу ночью 11-13, днем 23-25.

Во вторник, 3 июля, и среду, 4 июля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26.

Вместе с тем, на значительной части территории области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Теги: #гсчс #днепропетровская_область
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