В следовавшем в РФ поезде пограничники нашли 300 граммов марихуаны

Пограничники Харьковского отряда с привлечением служебной собаки и совместно с работниками фискальной службы нашли партию наркотического вещества в поезде, следовавшем в Российскую Федерацию.

"Вчера вечером во время оформления пассажиров и осмотра поезда "Кривой Рог – Москва" на железнодорожной станции "Харьков" в межпотолочном пространстве санузла правоохранители обнаружили пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Общий вес найденного вещества, вероятно, марихуаны, составила около 300 граммов. Владелец пакета пока не установлен", - сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пакет с наркотическим веществом установленным порядком изъято работниками фискальной службы.