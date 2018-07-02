Агрессор использует кибератаки как один из инструментов геополитического влияния

Украинская делегация во время конференции руководителей антитеррористических ведомств государств-членов ООН в Нью-Йорке (США) отметила необходимость международной консолидации усилий в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.

"Важно понимать, что эти явления – очень разновекторные, и формы и методы такой деятельности постоянно развиваются, в зависимости от задач, которые ставят перед собой террористические организации и отдельные страны-парии", - отметил заместитель главы Службы безопасности Украины Олег Фролов во время выступления на форуме во время 1-й Конференции высокого уровня руководителей антитеррористических ведомств государств-членов ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба СБУ.

По словам О.Фролова, одним из ключевых компонентов гибридной агрессии против Украины стала пропаганда, которая создала благоприятную почву для развертывания целого арсенала других классических и неклассических методов ведения войны, в том числе использование нерегулярных вооруженных формирований, инициирование внутренних беспорядков, а также кибератак и экономического давления.

При этом, как отметил замглавы СБУ, интернет используется для распространения радикальной идеологии, вербовки сторонников и финансирования незаконной деятельности, связанной с терроризмом. А ряд мощных и сложных кибератак на компьютерные сети энергетического, банковского, транспортного секторов, отрасли связи в очередной раз показали намерение агрессора использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния.

О.Фролов от имени украинской делегации поблагодарил генерального секретаря ООН за инициативу проведения первой Конференции высокого уровня глав антитеррористических ведомств, которая стала уникальной платформой для обмена опытом.

"Конструктивный международный диалог, основанный на принципах взаимного доверия и уважения международного права, является залогом для предотвращения и противодействия незаконному использованию информационных технологий с террористической целью", - подчеркнул он.