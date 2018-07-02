События

11:02 02.07.2018

Разыскиваемый Интерполом за убийство и грабеж гражданин Азербайджана пытался вылететь из Харькова в Анталию

1 мин читать

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины выявили в воскресенье находившегося в базе данных "Интерпола" за грабеж и убийство гражданина Азербайджана.

"Вчера в пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков" во время оформления пассажиров рейса "Харьков-Анталия" на гражданина Азербайджана произошло срабатывание базы данных "Интерпол". 37-летний мужчина находился в международном розыске за "Убийство" и "Грабеж", - сообщает пресс-служба украинского погранведомства в понедельник утром.

Иностранца передали представителям Нацполиции Украины и проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве.

Теги: #интерпол #азербайджан
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

CБУ уличила разыскиваемого Интерполом выходца с Северного Кавказа в подделке документов

По запросу Интерпола в Словакии задержан экс-начштаба закарпатского ДУК "Правый сектор"

Лидер Азербайджана обсудил с главой МИД Франции урегулирование в Карабахе

Пограничники в "Борисполе" задержали следовавшего на финал ЛЧ иностранца, разыскиваемого Интерполом по запросу Испании

Азербайджан в I квартале увеличил экспорт золота в 2,5 раза

Нацполиция увеличит штат украинских делегатов в центральном офисе Интерпола – Князев

Подозреваемый в нападении на Найема отпущен в Баку – адвокат

В Азербайджане задержан подозреваемый в избиении нардепа Найема - Аваков

Протесты в Армении могут негативно повлиять на приграничную ситуацию

Один человек отравился дымом во время пожара в бывшей Trump Tower в Баку

ПОСЛЕДНЕЕ

Полицейские задержали похитителей мужчины из Житомира

Денисова вернулась в Киев, планирует встретиться с послами стран-членов ЕС

В следовавшем в РФ поезде пограничники нашли 300 граммов марихуаны

Агрессор использует кибератаки как один из инструментов геополитического влияния

Минрегион предлагает обязать супермаркеты обустраивать туалеты для посетителей

В Украине за неделю при пожарах погибло 11 человек, в водоемах – 43 человека

Развитие креативной индустрии в Украине будет способствовать ее экономическому росту

На выезде из Мариуполя нацгвардейцы задержали "прокурора" "ДНР"

Трамп заявил, что США не собираются сейчас выходить из ВТО

Новый президент Мексики обещает подружиться с США и бороться с преступностью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА