Разыскиваемый Интерполом за убийство и грабеж гражданин Азербайджана пытался вылететь из Харькова в Анталию

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины выявили в воскресенье находившегося в базе данных "Интерпола" за грабеж и убийство гражданина Азербайджана.

"Вчера в пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков" во время оформления пассажиров рейса "Харьков-Анталия" на гражданина Азербайджана произошло срабатывание базы данных "Интерпол". 37-летний мужчина находился в международном розыске за "Убийство" и "Грабеж", - сообщает пресс-служба украинского погранведомства в понедельник утром.

Иностранца передали представителям Нацполиции Украины и проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве.