События

10:33 02.07.2018

Развитие креативной индустрии в Украине будет способствовать ее экономическому росту

1 мин читать
Развитие креативной индустрии в Украине будет способствовать ее экономическому росту

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли убежден, что развитие креативной индустрии в Украине будет способствовать экономическому росту страны.

"Мы иногда забываем о долгой и богатой культурой традиции этой страны, которая должна быть фундаментом ее экономического роста. Сегодня наш опыт в ЕС показывает, что в культурной сфере, то, что мы называем креативная индустрия, имеет намного высший уровень роста, чем в других сферах. Поэтому мы убеждены, что развитие культурной деятельности в Украине и более общее развитие креативной индустрии будет способствовать экономическому развитию, в конце концов, создаст рабочие места, которые так нужны этой стране", - сказал он на открытии "Первой международной ярмарки грантов в сфере культуры" в Киеве в понедельник.

Х.Мингарелли также отметил, что Европейский Союз заинтересован в развитии культурных связей с Украиной.

Теги: #мингарелли #экономический_рост
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мингарелли посетит Кривой Рог и Запорожье на следующей неделе

Посол ЕС видит сложности в предоставлении Украине дополнительных торговых преференций в ближайшее время

Мингарелли призывает украинских ученых активнее участвовать в грантовой программе ЕС "Горизонт-2020"

Украинцы не представляют миграционного риска для ЕС - Мингарелли

В ЕС ожидают полного вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной 1 сентября

Структура НАПК должна быть пересмотрена в части распределения ответственности – посол ЕС

Посол ЕС об "усиленной ассоциации" для Украины: Необходимо ввести в действие существующее соглашение, а не просить о новом

Механизм блокирования российских сайтов еще не разработан

В ЕС хотят, чтобы как можно больше людей с восточной Украины могли поехать в Европу

Независимость общественных организаций в Украине нужно сохранить любой ценой – Мингарелли

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов

Полицейские задержали похитителей мужчины из Житомира

Денисова вернулась в Киев, планирует встретиться с послами стран-членов ЕС

В следовавшем в РФ поезде пограничники нашли 300 граммов марихуаны

Агрессор использует кибератаки как один из инструментов геополитического влияния

Минрегион предлагает обязать супермаркеты обустраивать туалеты для посетителей

Разыскиваемый Интерполом за убийство и грабеж гражданин Азербайджана пытался вылететь из Харькова в Анталию

В Украине за неделю при пожарах погибло 11 человек, в водоемах – 43 человека

На выезде из Мариуполя нацгвардейцы задержали "прокурора" "ДНР"

Трамп заявил, что США не собираются сейчас выходить из ВТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА