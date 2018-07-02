Развитие креативной индустрии в Украине будет способствовать ее экономическому росту

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли убежден, что развитие креативной индустрии в Украине будет способствовать экономическому росту страны.

"Мы иногда забываем о долгой и богатой культурой традиции этой страны, которая должна быть фундаментом ее экономического роста. Сегодня наш опыт в ЕС показывает, что в культурной сфере, то, что мы называем креативная индустрия, имеет намного высший уровень роста, чем в других сферах. Поэтому мы убеждены, что развитие культурной деятельности в Украине и более общее развитие креативной индустрии будет способствовать экономическому развитию, в конце концов, создаст рабочие места, которые так нужны этой стране", - сказал он на открытии "Первой международной ярмарки грантов в сфере культуры" в Киеве в понедельник.

Х.Мингарелли также отметил, что Европейский Союз заинтересован в развитии культурных связей с Украиной.