События

10:32 02.07.2018

На выезде из Мариуполя нацгвардейцы задержали "прокурора" "ДНР"

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На выезде из Мариуполя нацгвардейцы задержали "прокурора" "ДНР"

На блокпосту на выезде из г.Мариуполь военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с представителями спецподразделения Нацполиции "Шторм" в составе Объединенных сил 1 июля задержали гражданина, который считается прокурором так называемой "ДНР".

"Около 16:40 совместным нарядом правоохранители остановили легковой автомобиль KIA Ceed для проверки документов пассажиров и салона транспортного средства. В нем находился гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в. Севастополь. Во время проверки задержанного гражданина в ситуационном центре по базе данных Национальной полиции оказалось, что мужчина непосредственно причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", а именно является сотрудником прокуратуры "ДНР", - сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины в понедельник.

В тот же день на блокпосту на выезде из поселка Благодатное Донецкой области гвардейцы остановили для проверки междугородный автобус Мариуполь - Святогорск. Во время проверки граждан установлено, что один из пассажиров 1984 года житель города Горловка имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР".

Оба гражданина были задержаны и переданы сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Теги: #мариуполь #прокурор #задержание
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