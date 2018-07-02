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10:21 02.07.2018

Трамп заявил, что США не собираются сейчас выходить из ВТО

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Трамп заявил, что США не собираются сейчас выходить из ВТО

США не намерены сейчас выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я не говорю о том, чтобы выходить (из ВТО - ИФ). Не сейчас. Я говорю, что они относились к нам несправедливо. Это нечестно", - сказал Д.Трамп журналистам.

Он добавил, что "ВТО должна начать относиться к США справедливо".

Ранее новостной интернет-портал Axios со ссылкой на информированные источники написал, что президент США неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из ВТО.

По словам одного из источников Axios, обсуждавшего этот вопрос непосредственно с Д.Трампом, американский президент "грозился выйти из ВТО сотню раз". При этом он якобы говорил советникам, что ВТО всегда обманывают США - и он не видит причин сохранять членство страны в этой организации.

Во время предвыборной кампании Д.Трамп называл ВТО "настоящим бедствием".

Теги: #сша #трамп #вто
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