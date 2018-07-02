События

10:01 02.07.2018

В Киеве СБУ не допустила инспирированную из РФ провокацию против крымскотатарского народа

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В Киеве СБУ не допустила инспирированную из РФ провокацию против крымскотатарского народа

Служба безопасности Украины совместно с ГУ Национальной полиции в г.Киеве предотвратила осуществление по заказу российской стороны экстремистской провокационной акции в столице, направленной на разжигание межнациональной розни.

"По замыслу представителей зарубежных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-Деде", которая должна была состояться 1 июля текущего года в кинотеатре "Жовтень". Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в Киеве до 100 человек и разделить их на три группы, якобы украинских националистов", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

Первая группа псевдонационалистов должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая - разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья – облить "зеленкой" инициаторов создания картины.

"С целью недопущения совершения провокации ее организаторов задержали во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева. У них изъяли заранее подготовленные "зеленку", плакаты и листовки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов", - говорится в сообщении.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 стю161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

В украинской спецслужбе отмечают: "Достоверно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации у посольства Венгрии 20 июня текущего года. В тот день, те же фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирования антивенгерских лозунгов и уничтожение чучела премьер-министра Венгрии В.Орбана".

Также в СБ Украины добавили, что акция должна была длиться не более 10 минут, а ее организаторы прибыли из другого города.

Теги: #рф #срыв #сбу #провокация
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