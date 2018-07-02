В Берегово неизвестные смертельно ранили в шею женщину ромской национальности

В Закарпатской области полиция устанавливает лиц, причастных к убийству 30-летней женщины в Берегово, по факту убийства возбуждено уголовное производство.

"Вчера, 1 июля, на линию "102" поступило сообщение об обнаружении женщины без сознания на одной из улиц Берегово. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Берегово обнаружены ранения", - сообщает отдел коммуникации полиции в Закарпатской области в понедельник.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к убийству.

"На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией. Дополнительную информацию по уголовному производству полиция сообщит позже", – сказано в сообщении.

В то же время как сообщает местное издание Мukachevo.net со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Закарпатья, погибшая женщина была ромской национальности.