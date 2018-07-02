События

09:46 02.07.2018

Больше всего журналистов в первом полугодии 2018 года погибло в Афганистане

1 мин читать

Наибольшее число журналистов в текущем 2018 году было убито на территории Афганистана, сообщает международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), базирующаяся в Нью-Йорке.

Согласно последним данным организации, из 33 журналистов, погибших в нынешнем году в мире, 10 приходится на Афганистан. В Сирии погибли пять представителей СМИ, в США - четыре, в Индии - три.

По два погибших журналиста приходятся за этот период на Колумбию, Израиль и палестинские территории, Мексику, Йемен, по одному представителю СМИ были убиты в Бразилии, Никарагуа и Словакии.

Теги: #статистика #афганистан #гибель_журналиста
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Взрыв унес жизни 12 человек в городе на востоке Афганистана

Смертельная давка возникла в толпе претенденток на рабочие места в афганском городе Мазари-Шариф

Более 10 детей погибли при теракте в Афганистане

В Афганистане прогремели два взрыва, 25 человек погибли

На северо-востоке Афганистана происходят столкновения с талибами

В афганском городе Джалалабад произошел теракт, есть пострадавшие

Почти полсотни человек погибли в результате нападения смертника в Кабуле

Не менее четырех человек погибли в результате взрыва в Кабуле

Почти 110 тыс. украинцев въехало в Россию с частным визитом, еще 106 тыс. - на работу в январе-марте 2018 года

Между афганскими и пакистанскими военными произошел вооруженный конфликт, есть жертвы

ПОСЛЕДНЕЕ

Полицейские задержали похитителей мужчины из Житомира

Денисова вернулась в Киев, планирует встретиться с послами стран-членов ЕС

В следовавшем в РФ поезде пограничники нашли 300 граммов марихуаны

Агрессор использует кибератаки как один из инструментов геополитического влияния

Минрегион предлагает обязать супермаркеты обустраивать туалеты для посетителей

Разыскиваемый Интерполом за убийство и грабеж гражданин Азербайджана пытался вылететь из Харькова в Анталию

В Украине за неделю при пожарах погибло 11 человек, в водоемах – 43 человека

Развитие креативной индустрии в Украине будет способствовать ее экономическому росту

На выезде из Мариуполя нацгвардейцы задержали "прокурора" "ДНР"

Трамп заявил, что США не собираются сейчас выходить из ВТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА