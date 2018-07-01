На столичном железнодорожном вокзале задержали вора-иностранца

В Киеве на железнодорожном вокзале задержали 60-летнего вора-иностранца, сообщила пресс-служба столичной Нацполиции.

"63-летний житель Киевщины рассказал правоохранителям, что у пешеходного перехода к нему с дочерью подошел незнакомец и отвлек разговором. Они обратили внимание, что впоследствии, когда этот человек ушел, к нему на площади присоединился товарищ. А через несколько минут пострадавшие заметили отсутствие 4 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно нашли вора и его пособника, у старшего из злоумышленников изъяли 4 тыс. грн.

Как отмечается, 60-летнего иностранца задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а его 38-летнего товарища отпустили под личное обязательство.

Сведения о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.