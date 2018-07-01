От взрыва в Мали погибли двое мирных жителей, пострадали французские военные

В результате взрыва в Мали в воскресенье погибли несколько гражданских лиц, ранения получили французские военнослужащие, сообщил представитель французского воинского контингента в Мали.

По его данным, патруль из 30 французских солдат подвергся атаке.

По данным минобороны Мали, рядом с патрулем было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиль. В результате погибли двое гражданских, ранения получили до восьми французских солдат.