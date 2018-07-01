Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" на Донбассе

В течение текущих суток, с 7.00 и до 18.00 воскресенья, боевики не прекращали провокации против подразделений Вооруженных сил Украины на Донбассе, чем грубо нарушали установленное с 00.00 часов 1 июля "хлебное перемирие", сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное. Враг постоянно пытался спровоцировать Объединенные силы на нарушение установленного перемирия", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра штаба в соцсети "Фейсбук".

Потерь среди украинских военнослужащих нет. Украинские военные полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага, подчеркивают в штабе ООС.