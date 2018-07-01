События

14:53 01.07.2018

ОАЭ объявили о приостановке наступления на ключевой йеменский порт во исполнение мирных инициатив ООН

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Отряды армии Объединенных Арабских Эмиратов приостановили наступление на йеменский порт Ходейда, находящийся под контролем повстанцев-хуситов, чтобы поддержать усилия ООН по политическому урегулированию ситуации.

"Мы приветствуем усилия специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса по обеспечению выхода хуситов из Ходейды без каких-либо условий. Мы объявляем паузу в нашей кампании, чтобы предоставить достаточно времени для того, чтобы эти попытки могли быть реализованы. Надеемся, что эти усилия увенчаются успехом", - написал в своем "Твиттере" государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш.

М.Гриффитс в настоящее время ведет переговоры с противоборствующими сторонами для предотвращения всесторонней атаки руководимой Саудовской Аравией коалиции по позициям хуситов в портовом городе, который является основным пунктом получения гуманитарной помощи йеменцам, почти 8,5 млн которых находятся на грани голодной смерти.

Теги: #оаэ #йемен
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