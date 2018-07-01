События

12:40 01.07.2018

Банкноты царской России пытался незаконно вывезти из Украины в РФ иностранный гражданин

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Банкноты царской России пытался незаконно вывезти из Украины в РФ иностранный гражданин

В пункте пропуска "Бачевск" в субботу пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни помешали незаконному перемещению через границу в Российскую Федерацию коллекции старинных банкнот.

"Осматривая автомобиль "Opel Vivaro" молдавской регистрации, на котором гражданин РФ выезжал из Украины, пограничный наряд среди личных вещей мужчины обнаружил три старинные банкноты царской России: "Три рубля" 1905 г.п., "Десять рублей" 1909 г.п. и "500 рублей" 1912 г.п.", - сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины

В настоящее время найденные банкноты, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты в установленном порядке работниками фискальной службы. Относительно правонарушителя составлены административные материалы.

Теги: #госпогранслужба #рф #банкноты
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