События

10:49 01.07.2018

Госдеп США эвакуировал из Китая 11 сотрудников диппредставительств

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Госдеп США эвакуировал из Китая 11 сотрудников диппредставительств

К настоящему моменту решением госдепартамента США из Китая эвакуированы 11 сотрудников американских дипломатических представительств, сообщила газета The New York Times.

Восемь человек эвакуированы из генерального консульства США в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), один - из генконсульства в Шанхае, двое - из посольства в Пекине.

Причиной послужило недомогание, которое сотрудники испытывали в связи мистическим звуковым или ультразвуковым воздействием, все они пройдут обследование на родине.

Первые симптомы были зафиксированы у дипломатов в Гуанчжоу еще в апреле. По такой же причине ранее США и Канада эвакуировали нескольких сотрудников своих диппредставительств в Гаване.

Теги: #сша #китай
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