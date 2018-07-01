В Киеве сегодня шквальный ветер

В Киеве сегодня, 1 июля, ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Так, в связи с ухудшением погодных условий, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендуется немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.