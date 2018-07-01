События

09:54 01.07.2018

В Киеве сегодня шквальный ветер

1 мин читать
В Киеве сегодня шквальный ветер

В Киеве сегодня, 1 июля, ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Так, в связи с ухудшением погодных условий, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендуется немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. 

 

Теги: #погода #ветер
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Грузии сильная жара, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +43

Синоптики предупредили о сильном дожде и грозе в Киеве

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

В субботу и воскресенье в Украине ожидается похолодание, во многих областях продут дожди с грозами, местами град и шквалы

В Украине 22 июня одновременно ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности и сильные ливни

На западе Украины в ближайшие сутки похолодает и пройдут дожди, на остальной территории еще будет жарко

В Украине удерживается жаркая погода с температурой выше климатической нормы

Жарко и сухо будет в Украине в начале недели, лишь на севере страны пройдут грозы

В Киеве 17 июня ожидается гроза и кратковременный дождь – КГГА

На выходных будет жарко с грозами

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 40 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

Госдеп США эвакуировал из Китая 11 сотрудников диппредставительств

Лидеры Украины поздравили моряков с Днем ВМС

Таможенный союз ЕС отмечает свое 50-летие

На время мероприятий на Софиевской площади Киева вечером 1 июля изменят маршруты ряд троллейбусов и автобусов

Лидер КНДР просил Си Цзиньпина ускорить снятие санкций

В Одесе в воскресенье отмечают День ВМС

В Украине из-за непогоды в 4 областях обесточено 136 населенных пунктов

Представители разведслужб США предполагают, что Пхеньян намерен скрыть часть ядерного арсенала

В 5 областях Украины из-за непогоды подтоплены и повреждены жилые дома и объекты соцсферы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА