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09:54 01.07.2018

На время мероприятий на Софиевской площади Киева вечером 1 июля изменят маршруты ряд троллейбусов и автобусов

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На время мероприятий на Софиевской площади Киева вечером 1 июля изменят маршруты ряд троллейбусов и автобусов

В воскресенье, 1 июля, на время проведения международного проекта "Пути дружбы" на Софийской площади Киева, будут внесены изменения в работу маршрутов №№ 24, 114 и троллейбусных №№ 6, 16, 18, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"1 июля с 20:00 до 24:00 в связи с проведением международного проекта "Пути дружбы" на Софийской площади вносятся изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 114 и троллейбусных №№ 6, 16, 18", – говорится в сообщении на сайте мэрии в среду, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В частности, работу общественного транспорта будет организовано по следующим маршрутам: троллейбусы № 6: ул.Юрия Кондратюка - ул.Маршала Рокоссовского - ул.Полярная - ул.Вышгородская - ул.Кирилловская - Подольский спуск - ул.Овруцкая - ул.Герцена - ул.Мельникова - станция метро "Лукьяновская"; троллейбусы № 16: ул.Академика Щусева - ул.Рижская - ул.Дорогожицкая - ул.Мельникова - ул.Сечевых Стрельцов - ул.Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме; троллейбусы № 18: ул.Сошенко - ул.Вышгородская - ул.Кирилловская - Подольский спуск - ул.Овруцкая - ул.Герцена - ул.Мельникова - ул.Сечевых Стрельцов - ул.Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме; автобусы № 24 и № 114 по схеме движения рабочего дня (через ул.Крещатик).

Также в КП "Киевпастранс" обращают внимание, что движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда - от перекрестка с ул.Владимирской до перекрестка с ул.Малой Житомирской и от перекрестка с ул.Рейтарской до перекрестка с ул.Большой Житомирской будет закрыто.

Теги: #киев #мероприятия #украина #движение #транспорт
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