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09:30 01.07.2018

В Одесе в воскресенье отмечают День ВМС

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В Одесе в воскресенье отмечают День ВМС

Одесса в воскресенье, 1 июля, отмечает День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент Интерфакс-Украина, празднование началось с церемонии включения в состав ВМС малых бронированных артиллерийских катеров "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг" и "Никополь". После чего на кораблях и катерах были подняты государственный флаг Украины, флаг ВМС Украины и флаги расцвечивания.

Обращаясь к военным морякам, министр обороны Украины Степан Полторак поздравил их, но отметил, что 2108 год будет не простым для ВМС. По словам министра обороны, им предстоит завершить формирование командования ВМС и командования морской пехоты, продолжить создание и обновление флота, в том числе за счет катеров "Айленд" от США.

Кроме того С.Полторак отметил, что в текущем году будет продолжаться создание инфраструктуры для ВМС в Одессе, Черноморске, Николаеве и Очакове. В том числе в Дачном Одесской обл. должна быть завершена база морских пехотинцев, где будет размещено 1,5 тыс. военнослужащих.

Помимо торжественных мероприятий на морвокзале, по случаю Дня ВМС в Одессе пройдут презентации книги "Мир, который мы защищаем", фотовыставка, концерт Центра военно-музыкального искусства. Также тактические группы катеров продемонстрируют в открытом море свои возможности, а на внешнем рейде состоится церемония возложения венков и цветов на воду в память о погибших военных моряках.

Всё воскресенье корабли ВМС будут открыты для посещения гражданскими.

Теги: #вмс #украина #одесса
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