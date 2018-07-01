В Украине из-за непогоды в 4 областях обесточено 136 населенных пунктов

В результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 136 населенных пунктов в 4 областях Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 1 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 136 населенных пунктов в 4 областях, а именно Днепропетровская - 74 н.п., Киевская - 29 н.п., Запорожская - 3 н. п. и Луганская - 30 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.