События

08:51 01.07.2018

В Украине из-за непогоды в 4 областях обесточено 136 населенных пунктов

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В Украине из-за непогоды в 4 областях обесточено 136 населенных пунктов

В результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 136 населенных пунктов в 4 областях Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 1 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 136 населенных пунктов в 4 областях, а именно Днепропетровская - 74 н.п., Киевская - 29 н.п., Запорожская - 3 н. п. и Луганская - 30 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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