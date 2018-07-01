События

07:39 01.07.2018

За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, один военнослужащий ранен

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За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, один военнослужащий ранен

За минувшие сутки боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранения военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Российские оккупационные войска 26 раз прибегли к прицельному огню по нашим позициям, 4 из которых - из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику (…) В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения", – говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское, где боевики вели огонь по позициям ВСУ из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении НВФ проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. Там боевики открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении НВФ активизировал провокации с применением по украинским позициям преимущественно из гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки.

За прошедшие сутки большое количество обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. В основном они носили провокационный характер. Боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневого воздействия подверглись позиции ВСУ в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.

По данным украинской разведки в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР НВФ и один боевик был ранен.

Теги: #оос #сводка #украина
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