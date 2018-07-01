События

07:28 01.07.2018

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, нарушив объявленный режим тишины

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С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, нарушив объявленный режим тишины

С начала текущих суток боевики незаконных вооруженных формирований дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, нарушив объявленное ранее перемирие, сообщают в пресс-центре штаба операции объединенных сил.

"Несмотря на принятое решение трехстороннего контактной группой в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта начиная с 00.00 часов 1 июля 2018 боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам. На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120-мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

Как сообщалось, 27 июня Трехсторонняя контактная группа в Минске приняла заявление в связи с началом уборки урожая. "При участии отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждена приверженность к полному и всеобъемлющему прекращению огня с 1 июля 00.01 по киевскому времени", - сказал спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик.

30 июня украинские военные сообщили, что будут неуклонно придерживаться режима тишины.

"В связи с принятием решения трехсторонней контактной группы в Минске об объявлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров в два летних месяца начиная с 1 июля, Объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться принятого решения", – говорится в сообщении на сайте штаба ООС в Фейсбук в субботу вечером.

Теги: #нарушение #украина #донбасс #перемирие
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