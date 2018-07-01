Во Львове стартовало строительство IT-парка стоимостью $160 млн

В субботу во Львове стартовало строительство IT-парка Innovation District IT Park общей стоимостью $160 млн. Проект реализуют Lviv IT Cluster и компания "Галерея центр".

Представители указанных компаний cовместно с руководством Львова и Львовской ОГА заложили первый камень на месте строительства – участке общей площадью 10 га на пересечении улиц Стрыйской и Чмолы.

В комплекс войдут 6 офисных зданий класса А общей площадью 164 тысячи м.кв, три бизнес-центра, отель на 150-200 номеров и мультифункциональную зону, в которой разместят торговый и спортивный центры и образовательный кампус, в котором смогут учиться и заниматься исследованиями студенты и преподаватели различных вузов города.

Строительство продолжится 5-6 лет.

Ожидается, что в центре получат работу 10 тыс. специалиство IT отраслей и 4 тыс. работников смежных отраслей.

Инвестором и девелопером проекта выступает компания "Галерея центр", которая привлекает к сотрудничеству международные компании. В частности, на церемонии присутствовал представитель канадской Brookfield & Partners consortium Джордж Михал, а также главный исполнительный директор инвесткомпании Horizon Capital Елена Кошарна

Джордж Михал подчеркнул, что в скором времени на этом месте построят здания, в которых будут не только рабочие места, но центры торговли и отдыха.

"Для нас это очень важный момент, потому что здесь будет место, которого пока что в Украине нет", - сказал он.

Руководитель Lviv IT Cluster Степан Веселовский заявил, что этот проект "не просто стены, это будущее нашего города. "Когда вы приедете в этот города через три года, вы его не узнаете", -- подчеркнул он.

Как сообщалось, канадская Brookfield&Partners возглавила консорциум инвесторов, которые вошли в проект строительства во Львове первой очереди IT-микрорайона Innovation District IT Park общей площадью 10 га и стоимостью $160 млн.

Владелец ООО "Галерея Центр" Владимир Женчак, который был вместе с Lviv IT Cluster одним из инициаторов проекта и стал его соинвестором, сообщил, что в ближайшие месяцы проектная компания планирует выкупить у города оставшиеся участки под проектом, которые она пока арендует.

Он также сообщил, что с будущими арендаторами уже достигнуты соглашения об аренде свыше половины арендных площадей IT- парка.

В.Женчак также сообщил, что ведутся переговоры о кредитовании проекта с ЕБРР и IFC, представители которых присутствовали при закладке капсулы.

Он отметил, что площадей в первой очереди будет больше 160 тыс. кв. м, однако некорректно будет оценивать этот проект только квадратными метрами арендных площадей.