События

05:20 01.07.2018

Военнослужащие ВСУ задержали на блок-посту на Донбассе подозреваемого в совершении убийства

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Военнослужащие ВСУ задержали на блок-посту на Донбассе подозреваемого в совершении убийства

Военнослужащие Вооруженных сил Украины задержали на блок-посту вблизи г.Авдеевка (Донецкая обл.) подозреваемого в совершении убийства, сообщили в пресс-центре штаба сил объединенной операции.

"В субботу 30 июня на одном из блок-постов вблизи г.Авдеевка воины-пехотинцы одной из механизированных бригад ВС Украины, которые обороняют подступы к городу, задержали человека подозреваемого в совершении убийства", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в субботу вечером.

По словам старшего смены на блок-посту лейтенанта Дмитрия Куцуляка, во время заступления на дежурство они получили от сотрудников Национальной полиции ориентировки на розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Как стало известно военнослужащим - утром того же дня возле одного из заведений общественного питания города было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Полицейские, благодаря анализу видео с камер наблюдения установили лицо, совершившее преступление. Такой фотопортрет по взаимодействию были переданы на военные блок посты.

"Мы получили информацию от Нацполиции. Впоследствии, лицо очень похожее по приметам указанным в ориентировке появилось у блок поста, ожидая попутный транспорт на выезд из города. Мы действовали четко по инструкциям, внимательно осматривали автотранспорт и людей, въезжающих и выезжающих из города (…) Через некоторое время полицейские задержали и провели опознание подозреваемого", – рассказал лейтенант Д.Куцуляк.

Выяснилось, что задержанный не проживал в г.Авдеевка.

По словам начальника Авдеевского отделения Покровского ОП ГУНП в Донецкой области подполковника полиции Андрея Епура, военнослужащие ВСУ сработали "очень оперативно и умело и заслуживают высокой оценки их действий командованием".

Теги: #преступник #украина #донбасс #задержание
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