На 67 году жизни умер экс-нардеп Заплатинский

В субботу умер экс-народный депутат Украины бывших созывов Владимир Заплатинский, сообщило издание Николаевские новости.

"30 июня в киевской больнице "Феофания" умер народный депутат IІI–V созывов Владимир Заплатинский. Ему было 66 лет, последние годы он боролся с тяжелой болезнью", – сообщает издание Николаевские новости.

В издании отмечается, что В.Заплатинский родился 13 сентября 1951 года в Ереване. В юношеские годы переехал в Николаев. Был генеральным директором николаевского ПО имени С.М.Кирова, председателем ОАО "Эвис".

В.Заплатинский - народный депутат IІI–V созывов (1998-2007 годы). В течение четырех лет был членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.