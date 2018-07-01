События

02:51 01.07.2018

На 67 году жизни умер экс-нардеп Заплатинский

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В субботу умер экс-народный депутат Украины бывших созывов Владимир Заплатинский, сообщило издание Николаевские новости.

"30 июня в киевской больнице "Феофания" умер народный депутат IІI–V созывов Владимир Заплатинский. Ему было 66 лет, последние годы он боролся с тяжелой болезнью", – сообщает издание Николаевские новости.

В издании отмечается, что В.Заплатинский родился 13 сентября 1951 года в Ереване. В юношеские годы переехал в Николаев. Был генеральным директором николаевского ПО имени С.М.Кирова, председателем ОАО "Эвис".

В.Заплатинский - народный депутат IІI–V созывов (1998-2007 годы). В течение четырех лет был членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Теги: #киев #украина #смерть #депутат
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