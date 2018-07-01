События

01:34 01.07.2018

В ДТП под Николаевом пострадало три ребенка

1 мин читать
В ДТП под Николаевом пострадало три ребенка

В результате дорожно-транспортного происшествия в Николаевской области пострадало три ребенка, пострадавшие госпитализированы, сообщает местный новостной портал "Новости-Н".

На сайте портала сообщается, что днем в субботу, 30 июня, на эстакаде возле села Константиновка под Николаевом произошло столкновение легкового автомобиля Fiat Doblo и грузовика MAN. Оба автомобиля двигались в направлении Николаева. Возле села Константиновка на эстакаде водитель "Фиата" уснул и заехал под грузовик, который ехал впереди.

"За рулем "Фиата" находился житель Киева. В салоне его автомобиля находились трое детей от 6 до 8 лет. Все трое получили ушибы, также у одного ребенка подозрение на сотрясение мозга, у второго – вероятный перелом ключицы. Все пострадавшие были доставлены в детскую областную больницу. Водитель не пострадал", – сказано в сообщении.

Отмечается, что автомобиль "Фиат" получил значительные механические повреждения и восстановлению не подлежит.

Теги: #пострадавшие #дтп #украина #николаевская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Против крымского татарина Параламова в Крыму возбудили два уголовных дела

Украинские военные обещают неуклонно придерживаться режима тишины

Власти Чернигова отселяют пострадавших от затопления, а также обратились за помощью к горожанам для сбора вещей первой необходимости

В Чернигове продолжаются аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий подтопления

За минувшие сутки боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ, четверо бойцов погибли, двое ранены

Правоохранители задержали на взятках девятерых чиновников в семи областях

В Киевской области задержана женщина за ложное сообщение о минировании магазина

В Киеве задержан мужчина за ложное сообщение о минировании автобуса

В Киеве построят музей Революции Достоинства по проекту немецких архитекторов

На станции метро Левобережная под поездом погиб человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Гей-парад в Хельсинки собрал 100 тыс. участников, среди которых были мэр столицы Финляндии, многие политики и артисты

За субботу боевики снизили огневую активность, дважды нарушив режим прекращения огня

Конституционный трибунал Польши оценит "антибандеровские" нормы закона об Институте нацпамяти

Меркель заключила соглашение с 14 странами о скорейшем возвращении мигрантов

Омелян хочет, чтобы туроператором "Oasis Travel" занялась прокуратура

В Молдове застрелен сын известного политолога

Ликвидация последствий подтопления в Чернигове продолжается

Замкомандующего десантников ранили в результате несчастного случая

В июне в водоемах утонули 12 детей, четверо погибли в результате падения из окон

В РФ с 1 июля будут проверять, как в интернете выполняется предписание о хранении сообщений пользователей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА