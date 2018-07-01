События

00:51 01.07.2018

Против крымского татарина Параламова в Крыму возбудили два уголовных дела

1 мин читать
Против крымского татарина Параламова в Крыму возбудили два уголовных дела

Подконтрольные России следственные органы в Крыму возбудили два уголовных дела против крымского татарина Рената Параламова, которого в оккупированном Крыму увезли из дома и пытали неизвестные люди в масках, сообщило издание "Крым.Реалии".

"Буквально вчера я узнал, что военная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, которое проводили обыск у Рената Параламова, а потом увезли его с мешком на голове и пытали. Однако в то же время против Рената возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, боеприпасов", – цитирует сайт "Крым.Реалии" в субботу слова адвоката семьи Р.Параламова Эмиля Курбединова.

По словам адвоката, крымские юристы собирают все необходимые документы, чтобы передать дело Р.Параламова и других похищенных крымчан в международные инстанции, в частности спецдокладчику ООН по пыткам.

"Недавно мы говорили со спецдокладчиком ООН о тех пытках, которым подвергаются в Крыму задержанные и те, кого увозят из дома после обыска в неизвестном направлении. Подробно рассказали о деле Р.Параламова и Решата Аметова. В ближайшее время мы предоставим специальное обращение к спецдокладчику для того, чтобы он мог предъявить претензии Российской Федерации", – цитирует сайт издания юриста Лилю Гемеджи.

Теги: #крым #параламов #дело #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В ДТП под Николаевом пострадало три ребенка

Украинские военные обещают неуклонно придерживаться режима тишины

Власти Чернигова отселяют пострадавших от затопления, а также обратились за помощью к горожанам для сбора вещей первой необходимости

В Чернигове продолжаются аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий подтопления

За минувшие сутки боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ, четверо бойцов погибли, двое ранены

Правоохранители задержали на взятках девятерых чиновников в семи областях

В Киевской области задержана женщина за ложное сообщение о минировании магазина

В Киеве задержан мужчина за ложное сообщение о минировании автобуса

В Киеве построят музей Революции Достоинства по проекту немецких архитекторов

На станции метро Левобережная под поездом погиб человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Гей-парад в Хельсинки собрал 100 тыс. участников, среди которых были мэр столицы Финляндии, многие политики и артисты

За субботу боевики снизили огневую активность, дважды нарушив режим прекращения огня

Конституционный трибунал Польши оценит "антибандеровские" нормы закона об Институте нацпамяти

Меркель заключила соглашение с 14 странами о скорейшем возвращении мигрантов

Омелян хочет, чтобы туроператором "Oasis Travel" занялась прокуратура

В Молдове застрелен сын известного политолога

Ликвидация последствий подтопления в Чернигове продолжается

Замкомандующего десантников ранили в результате несчастного случая

В июне в водоемах утонули 12 детей, четверо погибли в результате падения из окон

В РФ с 1 июля будут проверять, как в интернете выполняется предписание о хранении сообщений пользователей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА