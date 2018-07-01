Против крымского татарина Параламова в Крыму возбудили два уголовных дела

Подконтрольные России следственные органы в Крыму возбудили два уголовных дела против крымского татарина Рената Параламова, которого в оккупированном Крыму увезли из дома и пытали неизвестные люди в масках, сообщило издание "Крым.Реалии".

"Буквально вчера я узнал, что военная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, которое проводили обыск у Рената Параламова, а потом увезли его с мешком на голове и пытали. Однако в то же время против Рената возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, боеприпасов", – цитирует сайт "Крым.Реалии" в субботу слова адвоката семьи Р.Параламова Эмиля Курбединова.

По словам адвоката, крымские юристы собирают все необходимые документы, чтобы передать дело Р.Параламова и других похищенных крымчан в международные инстанции, в частности спецдокладчику ООН по пыткам.

"Недавно мы говорили со спецдокладчиком ООН о тех пытках, которым подвергаются в Крыму задержанные и те, кого увозят из дома после обыска в неизвестном направлении. Подробно рассказали о деле Р.Параламова и Решата Аметова. В ближайшее время мы предоставим специальное обращение к спецдокладчику для того, чтобы он мог предъявить претензии Российской Федерации", – цитирует сайт издания юриста Лилю Гемеджи.