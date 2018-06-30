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23:54 30.06.2018

Украинские военные обещают неуклонно придерживаться режима тишины

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Украинские военные обещают неуклонно придерживаться режима тишины

В штабе операции объединенных сил заявили, что будут придерживаться режима тишины, о котором было договорено на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

"В связи с принятием решения трехсторонней контактной группы в Минске об объявлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров в два летних месяца начиная с 1 июля, Объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения будут неуклонно придерживаться принятого решения", – говорится в сообщении на сайте штаба ООС в Фейсбук в субботу вечером.

"Все будет Украина!", – подчеркнули в штабе.

Как сообщалось, 27 июня Трехсторонняя контактная группа в Минске приняла заявление в связи с началом уборки урожая. "При участии отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждена приверженность к полному и всеобъемлющему прекращению огня с 1 июля 00.01 по киевскому времени", - сказал спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик.

Теги: #перемирие #оос #украина #донбасс
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