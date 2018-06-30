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22:43 30.06.2018

Власти Чернигова отселяют пострадавших от затопления, а также обратились за помощью к горожанам для сбора вещей первой необходимости

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Власти Чернигова отселяют пострадавших от затопления, а также обратились за помощью к горожанам для сбора вещей первой необходимости

В Чернигове из-за затопления жилых домов около 50 человек нуждаются в отселении, в мэрии обратились к горожанам за помощью для пострадавших, сообщает пресс-служба Черниговского городского совета по итогам заседания комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"Жители наиболее пострадавших домов города, в частности, по ул. Декабристов, 8 и ул. Текстильщиков, 23 всего порядка 50 человек, нуждаются в отселении, ведь оставаться там опасно. Для них срочно найдены свободные помещения в общежитии Строительного лицея по ул. Ивана Мазепы, 70 и по ул. Победы, 183 в здании "Черниговского учебно-реабилитационного центра №2" Черниговского городского совета", – говорится в сообщении на сайте горсовета в субботу вечером.

Заместитель городского головы Андрей Черненко обратился к жителям города с просьбой мобилизовать все силы на помощь пострадавшим в результате затопления домов потеряли необходимые вещи.

"В Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 по ул. Победы, 183 с сегодняшнего дня организован сбор необходимых вещей для детей разного возраста и взрослых. Также на период отселения пострадавших город организует их трехразовое питание каждый день, которое обеспечит коммунальное предприятие "Школьное", – говорится в обращении А.Черненко.

Кроме того, в освобожденных домах будет обеспечена круглосуточная охрана порядка силами полиции и муниципальной стражи на период приведения в надлежащее состояние этих домов и изучения ситуации по дальнейшей их эксплуатации.

Для ликвидации последствий также намерены привлечь местные силы Нацгвардии и Железнодорожного полка.

По информации управления ЖКХ, ливневая канализация в городе давно отработала свой срок эксплуатации, но денег в местных бюджетах на ее замену нет. По предварительным расчетам, чтобы заменить только магистральные коммуникации Чернигову нужно не менее 20 млрд грн.

Как сообщалось, в Чернигове продолжаются аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий подтопления около 90 частных домов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели отметили, что по состоянию на 17:00 субботы для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 18 единиц техники, 13 мотопомп и 55 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в области. Работы по откачке воды завершены в 26 домохозяйствах. Техника и личный состав выполняют работы по откачке воды на 19 улицах города. Дополнительно привлечены резервные силы Черниговского, Куликовского и Репкинского районных подразделений. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников.

В ведомстве уточнили, что произошло частичное разрушение стен двух жилых домов по ул. Толстого, 7 и Текстильщиков, 23. 3 семьи отселены к родственникам.

Спасатели отметили, что произошло частичное разрушение дорожного покрытия у автомобильного моста через реку Белоус Черниговского района. Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника.

Теги: #помощь #чернигов #украина #подтопление
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