Гей-парад в Хельсинки собрал 100 тыс. участников, среди которых были мэр столицы Финляндии, многие политики и артисты

Около 100 тыс. человек собрал гей-парад, прошедший в субботу в столице Финляндии, сообщила полиция Хельсинки.

Шествие началось около 13.00 на Сенатской площади и проследовало в парк Кайвопуисто (Kaivopuisto), где прошел праздничный концерт, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Среди участников праздника были многие известные финские политики, музыканты и артисты, а также мэр финской столицы Ян Вапаавуори.

В 2018 году главной темой хельсинкского гей-парада стал "голос". По словам организаторов, эта тема призвана подчеркнуть многообразие общества и позволить зазвучать голосам, которые часто не слышны.