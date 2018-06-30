В Чернигове продолжаются аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий подтопления около 90 частных домов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"30 июня в результате интенсивных осадков в г.Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города (…) Во время проведения работ по ликвидации подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области было эвакуированы 16 человек, из которых 3 человека были переданы работникам медицинской помощи", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Спасатели отметили, что по состоянию на 17:00 субботы для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 18 единиц техники, 13 мотопомп и 55 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в области. Работы по откачке воды завершены в 26 домохозяйствах. Техника и личный состав выполняют работы по откачке воды на 19 улицах города. Дополнительно привлечены резервные силы Черниговского, Куликовского и Репкинского районных подразделений. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников.

В ведомстве уточнили, что произошло частичное разрушение стен двух жилых домов по ул. Толстого, 7 и Текстильщиков, 23. 3 семьи отселены к родственникам.

"Произошло частичное разрушение дорожного покрытия у автомобильного моста через реку Белоус Черниговского района. Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника", – сказано в сообщении.

Ликвидация последствий подтопления продолжается.