События

19:01 30.06.2018

За субботу боевики снизили огневую активность, дважды нарушив режим прекращения огня

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За субботу боевики снизили огневую активность, дважды нарушив режим прекращения огня

Состоянием на 18.00 субботы незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, без потерь, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

"В течение текущих суток, от семи утра и до 18.00 противник уменьшил провокации против наших подразделений. Российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня один раз с запрещенного минскими договоренностями оружия", – говорится в сообщении на странице ООС в "Фейсбук" в субботу вечером.

Днем боевики вели огонь в районе Красногоровки из стрелкового оружия, а также выпустили две мины калибром 120-мм по позициям ВСУ неподалеку от Гнутово.

На других направлениях днем ​​было тихо.

"Потерь среди наших военнослужащих нет", – сказано в сообщении.

В штабе ООС заверили, что украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения боевых действий.

Теги: #оос #ато
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