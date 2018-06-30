События

18:58 30.06.2018

Конституционный трибунал Польши оценит "антибандеровские" нормы закона об Институте нацпамяти

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Конституционный трибунал Польши прекратил производство относительно норм закона об Институте национальной памяти (ИНП), которые были из него изъяты Сеймом, однако рассмотрит положение, где упомянуты "украинские националисты", информирует польский телеканал TVN24.

Канал приводит словам исполняющего обязанности пресс-секретаря Конституционного трибунала Якуба Козловского о том, что "в ситуации, когда поставленная под вопрос норма теряет силу до вынесения решения Конституционным трибуналом, производство прекращается"

Речь идет о отмененных 27 июня польским Сеймом поправках статьях закона об Институте национальной памяти, которые предусматривают уголовную ответственность за приписывание польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха и распространение этой ответственности даже на иностранцев.

Однако, как отметил, Я. Козловский обновленным законом не изъят ряд норм, которые оспаривал в Трибунале президент Польши Анджей Дуда. "Они подлежат рассмотрению в соответствии с положениями Закона об организации и процедурах в Конституционном трибунале", - сказал представитель Трибунала.

В свою очередь, как отмечает TVN24, глава канцелярии президента Кшиштоф Щерски сказал, что в "части, касающейся так называемых украинских статей, разбирательство не прекращается и ждет рассмотрения Конституционным трибуналом".

Как известно, вступившим в силу 1 марта законом об ИНП (с январскими поправками) было, предусмотрено, в частности, наказание в виде лишения свободы за приписывание польскому народу или польскому государству ответственности за преступления, которые совершила нацистская Германия. Эта норма вызвала споры в Израиле, США и Украине.

В закон об ИНП были также включены положения, позволяющие возбудить уголовное дело за отрицание "преступлений украинских националистов в 1925-1950 годах" (в том числе тех преступлений украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом). Преступлением в документе называется также "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

По мнению президента Польши, оценки Конституционного суда требует "отсылка законодательного органа к неопределенному понятию "украинских националистов", учитывая то, что следствием введенной поправки есть возможность уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение этих преступлений и, как следствие, понесение ими уголовной ответственности".

Теги: #трибунал #польша
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