Меркель заключила соглашение с 14 странами о скорейшем возвращении мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель заключила соглашения с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, пытающихся въехать в Германию. Об этом сообщает dpa.international.

Меркель раскрыла детали соглашения в письме к руководителям двух партий - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС).

"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких странах, как Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил о том, что после ночных переговоров страны Евросоюза договорились о единой политике в отношении беженцев. Как сообщил источник, лагеря для беженцев, спасенных после переправы через море, будут созданы в странах - членах Евросоюза, которые согласятся на это.