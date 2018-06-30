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18:30 30.06.2018

Меркель заключила соглашение с 14 странами о скорейшем возвращении мигрантов

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Меркель заключила соглашение с 14 странами о скорейшем возвращении мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель заключила соглашения с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, пытающихся въехать в Германию. Об этом сообщает dpa.international

Меркель раскрыла детали соглашения в письме к руководителям двух партий - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС).

"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении. 

Речь идет о таких странах, как Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил о том, что после ночных переговоров страны Евросоюза договорились о единой политике в отношении беженцев. Как сообщил источник, лагеря для беженцев, спасенных после переправы через море, будут созданы в странах - членах Евросоюза, которые согласятся на это. 

 

Теги: #мигранты #меркель #германия
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