Синоптики предупредили о сильном дожде и грозе в Киеве

В ближайшие сутки погоду будут определять атмосферные фронты, а прохладный воздух вытеснит жару за пределы страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидаются дожди, местами грозы, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-20м/с, в Киевской, Житомирской и Ривненской областях местами сильные дожди.

Ветер северо-западный, ночью на Левобережье южный, 7-12м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 9-14°, днем 14-19°; в восточных областях и Приазовье ночью 16-21°, днем 26-31°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 20-25°.

В Киеве - дождь; ветер преимущественно северо-западный, 7-12м/с, порывы 15-20м/с; температура ночью 10-12°, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 июля самая высокая температура днем была 33,1° в 1910г., самая низкая ночью 7,7° в 1908г.

В понедельник, 2 июля, В северных, Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами кратковременные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на юге и востоке 12-17°; днем в западных и северных областях 15-20°, на остальной территории 21-26°, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях до 29°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

В Киеве 2 июля кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

30 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°; в Днепре в Киеве 22°.