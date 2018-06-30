События

12:15 30.06.2018

Клыха, скорее всего, перевели в психбольницу в Магнитогорск

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Клыха, скорее всего, перевели в психбольницу в Магнитогорск

Украинский политический узник Станислав Клых, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, вероятнее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске, сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.

"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что Станислав находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано. И работники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. И на следующий день ему звонила мама и в тюрьме ей сказали, что его уже там нет", – рассказала Т.Щур в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, с понедельника другой адвокат будет разыскивать С.Клыха в этой клинике.

"Если его там не будет, будем искать в других местах. Но очень большая вероятность, что он именно там", – отметила правозащитница.

Теги: #рф #политзаключенные #клых
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