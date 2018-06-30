США поддерживают создание "Южного газового коридора", как проекта, направленного на диверсификацию поставок энергоресурсов

Соединенные Штаты приветствуют успехи Азербайджана и Турции в создании "Южного газового коридора" (ЮГК), поддерживают проекты, направленные на диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов, говорится в заявлении Госдепартамента США.

"США высоко оценивают исторический прогресс, достигнутый в Азербайджане и Турции в рамках проекта "Южный газовый коридор", который обеспечит поставки газа из Азербайджана в Европу к 2020 году", - отмечается в документе.

В нем также говорится о поддержке США энергетических проектов, которые диверсифицируют источники транспортировки энергоресурсов и энергетическую безопасность союзников и партнеров.

"Диверсифицированные источники и маршруты поставок гарантируют доступность энергоресурсов по самой выгодной цене", - отмечается в заявлении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Начался процесс закачки первого газа в ЮГК.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках "Стадии-2" разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: "Стадия-2" реализации проекта "Шах-Дениз", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), который соединит Грецию, Албанию и юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.