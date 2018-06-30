ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

В Украине в субботу ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 30 июня местами грозы, в южных, центральных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м / с, в западных и северных областях местами сильные дожди.

Днем 30 июня в северных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с, большинстве центральных областей и в Одесской области сильный дождь.

По информации КГГА, в Киеве в субботу ожидается сильный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м / с.

В столице будет облачно, ветер северо-западный, 7-12 м / с, температура днем 19-21 °.