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09:50 30.06.2018

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

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ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

В Украине в субботу ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 30 июня местами грозы, в южных, центральных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м / с, в западных и северных областях местами сильные дожди.

Днем 30 июня в северных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с, большинстве центральных областей и в Одесской области сильный дождь.

По информации КГГА, в Киеве в субботу ожидается сильный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м / с.

В столице будет облачно, ветер северо-западный, 7-12 м / с, температура днем 19-21 °.

Теги: #гсчс #погода #непогода
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Интерфакс-Украина
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