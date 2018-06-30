События

09:26 30.06.2018

Из-за непогоды в Украине обесточено 384 населенных пункта

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Из-за непогоды в Украине обесточено 384 населенных пункта

В результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 384 населенных пунктов в 10 областях Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях, а именно: Днепропетровская - 157 н.п., Киевская - 104 н.п., Винницкая - 33 н.п., Полтавская - 26 н.п., Кировоградская - 15 н.п., Запорожская - 14 н.п., Херсонская - 12 н.п., Черкасская - 10 н.п., Николаевская - 8 н. п. и Луганская - 5 н.п", - говорится в ежедневной сводке ГСЧС по состоянию на 7:00.

В ведомстве отметили, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также, вследствие интенсивных осадков и порывов ветра в отдельных областях зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилой и социальной сферы.

На территории Днепропетровской области повреждены крыши четырех жилых домов и здания детского лагеря, повалены около 150 деревьев, повреждены 6 легковых автомобилей. Распиленны и убраны около 100 деревьев. От ГСЧС привлекалось 34 единиц техники и 148 человек личного состава.

В четырех районах Львовской области подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 6 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения. От ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

По состоянию на 7:00 субботы, остаются подтопленными 10 приусадебных участков и 20 подвалов жилых домов. Для проведения работ по откачке воды привлечены 6 единиц техники и 29 человек личного состава ГСЧС. Откачано более 2920 м3 воды.

В восьми района Ивано-франковской области было подтоплено 202 частных жилых дома, 40 приусадебных участков, повреждены 14 км дорог местного значения.

Подтопленных жилых домов нет. Для проведения работ по откачке воды были привлечены 13 единиц техники и 58 человек личного состава ГСЧС. Откачано более 700 м3 воды.

Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

Теги: #стихия #гсчс #непогода
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