Боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО в воскресенье

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 34 раза нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз – из запрещенного минскими договоренностями вооружения, ранены двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"За прошедшие сутки, 29 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Враг проявлял активные боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружение танков и минометы. Российские оккупационные войска 34 раза прибегли к прицельного огня по нашим позициям, 8 из которых - из тяжелого вооружения, - говорится в сообщении штаба на странице Операции в соцсети "Фейсбук".

На Луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошковского Также под огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов находились позиции ВСУ в районе Крымского.

Вечером в районе Светлодарской дуги российские оккупационные войска провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановка и Травневого. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП.

"В течение дня на Горловском направлении было горячее. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минского договоренностям 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники применяли имеющиеся огневые средства. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции у населенного пункта Новгородское", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе населенных пунктов Марьинка, Песков, Авдеевки, Верхньторецкого и Новомихайловки, а в районе Невельского зафиксирована работа вражеского снайпера.

"В течение суток неспокойно было на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которая должна быть отведена на определенные минского договоренностями расстояния. Так, враг провоцировал защитников Бородинского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм. Огневого воздействия также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский, Павлополь и Широкино", - добавили в ООС.

В результате активных боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.

Также в течение текущих суток боевики 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка, на Донецком направлении и Гнутово, что на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки, трех боевиков российских оккупационных войск уничтожено, двое ранены.